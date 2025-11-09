「阪神秋季キャンプ」（８日、安芸市）阪神の前川右京外野手（２２）が８日、高知県安芸市で行われている秋季キャンプに合流し、フリー打撃では３本の場外弾を放つなど、計８本の柵越えと快音を連発した。今季苦しんだ打撃の見直しを図っている秋。藤川監督も復活に期待する若虎が、巻き返しへ向けて再スタートを切っている。安芸市営球場の右翼後方に広がる、雄大な太平洋に向かって白球が伸びていく。前川の放った打球は右