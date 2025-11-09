「阪神秋季キャンプ」（８日、安芸市）阪神・和田豊新ヘッドコーチ（６３）が８日、秋季キャンプに合流した。午前１０時前、「この時期を絶対無駄にしたらあかんよ」などと円陣で若手に熱いゲキを飛ばした。「この１カ月は本当に大事な時期というか、監督が言う没頭できる時間だと思う。中身の濃い練習ができていると思うので、最後までやり通せば相当、力がつくと思う」晴天の下、両手を腰に当て、グラウンドに仁王立ちし