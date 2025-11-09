カルディコーヒーファームでは、クリスマスパーティーを彩るアドベントアイテムや伝統菓子を、2025年10月下旬から順次販売しています。アドベントカレンダーやお菓子の詰め合わせセットもクリスマスに向けて、飾って楽しめるアドベントカレンダーなどのアイテムや、パーティーを華やかに彩る輸入菓子などを多数取り揃えています。・オリジナル クリスマス カウントダウン観覧車観覧車がモチーフのアドベントカレンダーはくるくる