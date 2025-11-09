「阪神秋季キャンプ」（８日、安芸市）阪神・才木浩人投手（２７）が８日、球団がポスティングシステムを利用した今オフのメジャー移籍を容認しないことを発表後、初めて取材に応じた。ポスティングについては多くを語らず、心境を明かすことはなかったが、視線はしっかりと来季へ向いていた。７日に誕生日を迎えた右腕は「いろいろ新しいものを取り入れたい」と、さらなるステップアップに向けてリスタートした。先月３１日