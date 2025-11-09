日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。11月9日（日）は、ゲストにキムラ緑子と武田真治を迎えて放送される。今回は、以前訪れたフランスのオーベルジュ（10月5日放送）のシェフ・クリストフさんから紹介されたポツンと一軒家を訪ねる。クリストフさんから、「ウチが仕入れているエスカルゴ農家は山の中にポツンとあるんだ」という話を聞き逃さなか