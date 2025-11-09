アイドルグループ・Snow Manの目黒蓮が、9日放送のTBS系バラエティ番組『バナナマンのせっかくグルメ!!』2時間SP(19:00〜20:54)に出演する。目黒蓮と佐久間大介今回、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』からSnow Man・目黒蓮が登場。茨城県ひたちなか市をグルメ探しに巡る。4度目の出演となる目黒はこれまでの番組出演を振り返り「美味しいグルメをしっかりゲットできていて、本当に美味しく楽しく撮影させてもらってきたなという