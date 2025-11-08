二重整形は、技術の進歩により一般的な施術となっていますが、安全性については不安を感じる方も多いのではないでしょうか？ リスクや副作用を理解した上で、自分に合った方法を選ぶことが大切です。この記事では、二重整形の際の事前カウンセリングの大事さについて、酒井直彦先生（銀座S美容・形成外科クリニック）に解説してもらいました。 監修医師：酒井 直彦（銀座S美容・形成外科クリニック） 1991年北里大学医学部卒