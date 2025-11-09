新潮社は、Web漫画サイト「くらげバンチ」で連載中の『マイペースと歩く』コミック第2巻を2025年11月8日(土)に刊行した。本作は、今年4月に刊行された第1巻の際、マイペースな中学生男子・高橋と、人目を気にして過ごす同級生・近藤とのピュアな関係性が「尊い！」と大きな反響を呼んだ作品。第2巻では、彼らを取り巻く新たな同級生たちも登場し、それぞれの悩みを抱えながらも“自分らしいペース”で過ごす思春期の姿が丁寧に描か