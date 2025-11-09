●鬼束ちひろ「月光」の成功で涙「まだ映れるじゃん!」 10月19日に放送されたフジテレビ系バラエティ番組『千鳥の鬼レンチャン』(毎週日曜19:00〜)の名物コーナー「サビだけカラオケ」で、また新たな鬼レンスター候補が現れた。初挑戦ながら“9レンチャン”の好成績を残した2人組フォークバンド・HONEBONEのEMILYだ。「20年間くすぶってきた歌手人生をここで逆転したい」と、これまでの怨念をパワーに変えた魂の歌唱を見せ、MCの千