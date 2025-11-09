シカとイノシシの肉を活用した犬用おやつ岐阜県高山市のジビエ加工会社「飛騨高山舞地美恵」は、精肉段階で廃棄せざるを得ない部分を加工し、犬用おやつを販売している。規格外品になってしまったシカとイノシシの肉を活用したジャーキーやふりかけなど5種類。代表取締役の田中恵美さん（49）は「頂いた命を余すことなく消費したい」と話す。（共同通信＝黒崎寛子）田中さんは、長年、高山市役所に勤務していた。農務課で約5年