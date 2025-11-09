ランスMF中村敬斗が得点の起点にフランス2部スタッド・ランスは現地時間11月7日にリーグ戦第14節でバスティアと対戦。先制を許しながらも、3-1で逆転勝利を収めた。日本代表MF中村敬斗は得意のドリブル突破からのシュートで決定機を生み出し、決勝ゴールを演出した。今季リーグ戦8試合で5得点2アシストを記録していていた中村は8試合連続のスタメン出場。この試合でも左ウイングとして起用され、キレのある動きを披露した。1