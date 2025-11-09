◆第５６回日本少年野球春季全国大会・栃木県支部予選▽１回戦県央宇都宮ボーイズ１０―０小山ボーイズ＝４回コールド＝（１１月２日・エイジェックスタジアム）来年３月開催の第５６回春季全国大会の支部予選が各地で行われた。栃木では県央宇都宮ボーイズが快勝発進した。※※※県央宇都宮が、猛打でコールド発進。５０メートル６秒前半の快足コンビが躍動した。１番・菊地悠日（２年）が二塁打２本を含む