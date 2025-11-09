▼静岡県（静岡地方気象台・９日５時）【中部】雨時々止む【西部】雨時々止む【東部】雨時々止む【伊豆】雨時々止む▼愛知県（名古屋地方気象台・９日５時）【西部】雨時々止む【東部】雨時々止む▼岐阜県（岐阜地方気象台・９日５時）【美濃地方】雨時々止む【飛騨地方】雨▼三重県（津地方気象台・９日５時）【北中部】雨時々止む【南部】雨時々止む