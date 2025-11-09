元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が９日放送のフジテレビ系「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）に生出演。高市早苗首相が７日の衆院予算委員会を前に同日午前３時から勉強会を開いたことについてコメントした。番組冒頭、高市首相の就任早々のハードスケジュールぶりが紹介されると、「高市さん、すごい勉強されていて。自分の持論があるので国会論戦でも自信を持ってやってますよね。ものすごい勉強家だと思