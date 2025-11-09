俳優舘ひろし（75）が、企画、脚本から携わった映画「港のひかり」（藤井道人監督）が14日に公開される。長年、映画への思いを灯火（ともしび）に見立て、絶やすことなく心の中に持ち続けてきた。映画らしい非日常を描き、今までにない自分が映っている。さまざまな思いや要素が凝縮された作品が完成し、思いを語った。【小林千穂】★企画・脚本携わる「よろしくね。たくさん聞いてね」と、にこやかに取材場所に現れた。企画が動き