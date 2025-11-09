▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・９日５時）【宗谷地方】くもり時々雨【上川地方】くもり後雨【留萌地方】くもり後雨【網走地方】くもり後一時雨【北見地方】くもり後一時雨【紋別地方】くもり後一時雨【釧路地方】くもり後一時雨【根室地方】くもり後一時雨【十勝地方】くもり後一時雨【胆振地方】くもり後雨【日高地方】くもり後雨【石狩地方】くもり後雨【空知地方】くもり後雨【後志地方】くもり後雨【渡島地方】く