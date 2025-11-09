全国でも珍しい公務員シンガーの牧野憲人さんが、セカンドシングル「ヒグラシが泣いた日／Ｔｉｍｅｉｓｍｏｎｅｙ」を１２月６日に発売。同日に焼津文化会館でリリース記念ライブを行う。昨年、全国ＣＤデビューを果たした「銀河鉄道／三日月の晩」に続くもので、ミュージックビデオは焼津市内で撮影された。牧野さんは、静岡大を卒業後、地元の信用金庫に就職。２０１７年に登呂遺跡ＰＲキャラクター「トロベー」の応援ソ