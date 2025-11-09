Netflix映画『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』のOST『Golden』を手掛け、自らも歌唱した韓国系アメリカ人歌手EJAE（イ・ジェ）が、同曲のグラミー賞ノミネートを受け感激の思いを語った。【関連】PLAVEとHUNTRIXがリードするK-POPバーチャルアイドルの時代イ・ジェは11月8日、自身のSNSを通じて第68回グラミー賞で候補に選ばれたことを報告。「オーマイガッド。今の私の気持ちを表す形容詞すら見つからない。グラミー賞にノ