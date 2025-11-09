今回、Ray WEB編集部はファミレス論争について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公とその友だち・萌佳は授業終わりにファミレスへ行くことになります。話していると隣の高校生カップルがイチャイチャしていて……？映画みたいな恋愛には縁がないと気づき、絶望する主人公たち。このあと彼女たちはファミレス論争の結論を導き出せるのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：70もるライター Ray WEB編集部あわせて読みたい