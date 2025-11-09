専用内外装×オプションのサス＆ブレーキを装着トヨタのFRスポーツクーペとして高い人気を誇る「GR86」に300台限定の特別仕様車「RZ “Yellow Limited”」が2025年9月5日に発表されています。果たしてどんなモデルなのでしょうか。トヨタ「GR86」特別仕様車「RZ “Yellow Limited”」【画像】超カッコイイ！ これがトヨタの新「“FR”スポーツカー」です！ 画像で見る（30枚以上）スバルとの共同開発で生まれた2ドアスポーツ