アメリカ最大都市であるニューヨークの市長選の投開票が4日に行われ、民主社会主義者を自称するマムダニ氏が、イスラム教徒として初当選を果たした。34歳のマムダニ氏は選挙戦で、平均50万円以上と高騰する家賃の値上げ凍結、バスの無料化、時給4500円の実現などを掲げ、財源を富裕層からの増税で賄うと主張。平等や富の分配を重視し、反トランプを前面に打ち出した。「ABEMA Prime」では、ニューヨーク在住のジャーナリスト・冷