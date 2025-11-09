◆明治安田J1リーグ第36節東京V0―0福岡（8日、福岡・味の素スタジアム）アビスパ福岡はGK小畑裕馬（24）が好セーブを連発し、4試合連続のクリーンシートを達成した。前半キックオフ直後、いきなり東京Vのスローインからピンチを招き、ペナルティーエリア内の左からシュートを打たれたが、冷静にはじいてしのいだ。その後もピンチを招きながらもDFラインと連係して粘り強く守り抜く。後半39分ごろには、味方が守備をはがさ