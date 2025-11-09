奇抜なキャラクターに色彩豊かな作品。この絵を描いたのは、発達障害のある中学３年生の少年です。絵を通して人々に感動や元気を与えたいと活動する１４歳に密着しました。 アーティスト・ＨＩＲＯＴＯさん「絵を描くことが楽しみ」発達障害ある中学３年生 札幌市内のカフェです。入口にはなにやら楽しそうなポスターがー店に入って目に飛び込んでくるのは…カラフルでユニークなキャラクタ