◆第１０４回全国高校サッカー選手権静岡県大会▽準決勝浜松開誠館２―０磐田東（８日、草薙陸上競技場）第１０４回全国高校サッカー選手権静岡県大会準決勝が行われ、浜松開誠館と藤枝東がファイナルに進んだ。開誠館は後半４分にＤＦ水谷健斗（３年）がミドルシュートを決めて先制。さらに１点を加え、磐田東を２―０で下した。藤枝東は３連覇を目指す静岡学園と対戦。１―０の後半終了間際に同点ゴールを許したが、ＰＫ戦で