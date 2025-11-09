◆第１０４回全国高校サッカー選手権静岡県大会▽準決勝浜松開誠館２―０磐田東（８日、草薙陸上競技場）第１０４回全国高校サッカー選手権静岡県大会準決勝が行われ、浜松開誠館と藤枝東がファイナルに進んだ。磐田東は浜松開誠館に敗れた。磐田東は前半互角の戦いを演じたが後半踏ん張れなかった。１トップのＦＷ松尾亮弥（３年）は「前半のチャンスで決めていれば負けることはなかった」と悔やんだ。自身は１、２年時に２