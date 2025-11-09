今日9日の近畿地方は、広く雨が降るでしょう。局地的に、雷を伴って激しく降る恐れがあるため、急な強い雨や落雷、突風に注意をしてください。今日9日夕方まで雨外出には大きめの傘を今日9日は低気圧が通過するため、近畿地方では夕方まで雨が降るでしょう。局地的に雷を伴って雨脚が強まり、特に和歌山県では激しく降る恐れもあります。急な強い雨や落雷に注意が必要です。中部と南部の沿岸部を中心に、南風が強まる所もある