【プレミアリーグ第11節】(スタンフォード ブリッジ)チェルシー 3-0(前半0-0)ウォルバーハンプトン<得点者>[チ]マロ・グスト(51分)、ジョアン・ペドロ(65分)、ペドロ・ネト(73分)<警告>[チ]モイセス・カイセド(60分)[ウ]アンドレ(49分)、マーシャル・ムネツィ(79分)観衆:39,467人