本日11月9日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、劇団ひとり、山崎弘也（アンタッチャブル）、藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が登場！いつもは「GOスト」で進行役を務めている藤森。今回はゲストとして初めてセンター扉から登場すると「初回の収録は楽屋が車だった。そこからコツコツやって、ついにココから登場です」と感慨深げ。山崎は、郄地優吾とバラエティー番組で15年以上共演する仲。