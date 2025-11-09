西武・大引啓次コーチインタビュー（前編）酷暑が続く８月某日、18時開始のナイターが始まる約７時間前。西武球場前に向かう西武狭山線に乗って向かいの席に目をやると、鍛え上げた男がサングラスをかけ、何やら書類に目を通していた。自分の世界に入り込み、少々近づきがたい雰囲気を醸し出している。「いつもではないですけど、４分の１くらいは電車通勤です。自宅が少し遠くて帰るのが面倒くさいので、近くに泊まっています。