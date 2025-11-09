青く幻想的な光、まるで無数の蛍が舞うようなさまは、星が降りてきたようにも見える。青蓮院門跡 5年ぶりのライトアップ 青い光がいざなう幻想的な空間〈2025年11月6日 京都市東山区〉※試験点灯時に撮影京都の名刹・青蓮院門跡（京都市東山区）で、5年ぶりに夜間拝観とライトアップが始まった。12月7日まで。2分10秒ごとにゆっくりと点滅する無数の青い光宸殿（しんでん）から眺める庭のライトアップ 奥には京都市天然記念物