6億円の自宅に住む愛沢えみりが「毎月バーキン買える」というほど子どもにお金をかけていると告白。MEGUMIらが「そんなに使ってんの!?」と衝撃を受けた。【映像】愛沢えみりの約6億円自宅や子どもにかけるお金11月7日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#10が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力