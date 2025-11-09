気象庁＝東京都港区前線に向かう暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、北日本と東日本では10日にかけ大気の状態が非常に不安定になるとして、気象庁は9日、竜巻などの突風や落雷、激しい雨に注意するよう呼びかけた。気象庁によると、前線を伴う低気圧が対馬海峡付近を東に進み、発達しながら10日は千島の東に達する見込み。また、沿海州付近で発生する別の低気圧が10日にかけてオホーツク海に進み、寒冷前線が北日本から東