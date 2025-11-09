お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が8日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午前1時）に相方の富澤たけし（51）とともに生出演。5日に発表された「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語の「長袖をください」について言及した。伊達が「今でいうとクマ被害とかね」と切り出すと、富澤は「流行語なのかな？なんかちょっとなぁ」と疑問を口にした。伊達が