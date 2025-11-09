食道がんと喉頭がんで今年4月から芸能活動を休止して闘病中のお笑いコンビ、とんねるず石橋貴明（64）が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。昨年11月8、9日に東京・日本武道館で29年ぶりに開催された「とんねるずTHE LIVE」から1年経過し、思いをつづった。「今日で一年経ってしまったのね。山口順平さんのXが面白かったですよ。次利さんと2人で楽しみました！笑」とつづった。山口順平氏は一般ユーザーとみられ、8日に同氏の