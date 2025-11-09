「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語が5日、発表された。選出された「二季」をめぐって、芸人間で「先に言った」と主張合戦に発展している。今回の30語に「二季」がノミネートされた。酷暑が続いた日本列島、地球温暖化の影響で春夏秋冬という四季が、夏と冬の二季化している状況を意味する。お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が8日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショ