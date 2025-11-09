◆バレーボール全日本高校選手権静岡県大会男子決勝静清３―２浜松修学舎（８日・静岡市北部体育館）男子は静清が浜松修学舎をフルセットの末に破り、７年ぶり４度目の優勝を果たした。エースの鈴木夢優（ゆひろ、３年）が両チーム最多２９得点を挙げ、今年度限りで勇退することを決めている山内健至総監督（５３）の思いに応えた。女子は富士見が三島南をストレートで下し、１３年連続１８度目の栄冠に輝いた。ともに来