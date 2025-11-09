酒税改正で追い風が吹くビール市場（写真は2022年撮影、日刊工業新聞／共同通信イメージズ）（河野 圭祐：経済ジャーナリスト）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]アサヒとキリンが販売数量の公表をやめた理由業界勢力図の物差しとして、よく引き合いに出されるのが市場占有率を表すシェアの数字だ。特に自動車やビールは身近で分かりやすいため、シェア比較の代表だった。ただ、最近はかつてに比べてあまり声高にシェア云