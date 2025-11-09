タレントの渡辺美奈代（５６）が９日までに自身のＳＮＳを更新。家族ショットを公開した。インスタグラムで「家族ショット」とつづった渡辺。夫と、タレント活動をする２人の息子と共に写った家族４人の写真を公開した。この投稿には「仲良しファミリー」「幸せ家族に乾杯」「素敵な家族」「みんないい笑顔ですね」「ご兄弟さんも仲良しですね渡辺ファミリー最高です羨ましいほど幸せそう」「このお母さんは自慢だわー」