老後を健康に過ごすには、どんな工夫をしたらいいのか。脳神経外科医の石川久さんは「認知症を予防するために血管をケアする必要がある。食事の量や質だけでなく、食べ方に注意することが老後の健康に大きく関わっている」という――。※本稿は、石川久『100歳まで冴える脳習慣101万人を診た脳の名医が実践』（主婦と生活社）の一部を再編集したものです。