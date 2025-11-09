タレントでラッパーの呂布カルマ（42）が8日、X（旧ツイッター）を更新。同日、親族によって死去が発表されたラッパーの晋平太さんを追悼した。晋平太さんの親族は、本人のXを通じ死去を報告。42歳だった。死因については言及されておらず、葬儀は近親者のみで執り行ったとした。晋平太さんは2010年から「ULTIMATE MC BATTLE」（UMB）で2連覇達成。17年にはテレビ朝日系「フリースタイルダンジョン」で番組史上初の完全制覇を達成