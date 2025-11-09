熊本の老舗醤油メーカー・フンドーダイが手がけた「透明醤油」は、発売6年で150万本を売り上げる大ヒット商品となった。開発を主導したのは製造現場の社員たち。「そんなもの売れるのか」と誰も信じなかった試みが、会社を変え、働く人たちの意識を変えた。フリーライターのサオリス・ユーフラテスさんが、その舞台裏を取材した――。筆者撮影熊本の醤油メーカー「フンドーダイ」の「特醸甘口醤油 平成」と「透明醤油」 - 筆者撮影