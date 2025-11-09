現地時間11月８日、モロッコで開催されているU-17女子ワールドカップの決勝が行なわれ、北朝鮮がオランダと対戦。３―０で快勝し、２連覇を達成した。14分にキム・ウォンシムのヘッド弾で先制した北朝鮮は、その４分後にもショートカウンターから加点。42分にも猛プレスで相手GKのミスを誘って、３点目を挙げる。追加点は奪えなかったものの、後半も豊富な運動量で優位に試合を進め、オランダに主導権を渡さなかった。