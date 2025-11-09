古墳はなぜ造られたのか？巨大化した理由は？発売即重版が決定した講談社現代新書『古墳時代の歴史』では、古墳が現れてから古墳時代が終わるまでが編年体で描かれ、そうした謎が明かされている。本記事では、〈百済があえて倭に接近した「外交上の強い思惑」…その時の「倭王」は誰だったのか、「3人の候補」〉に引き続き、古墳時代中期の年代やカハチの門閥氏族について詳しくみていく。※本記事は松木武彦『古墳時代の歴史』（