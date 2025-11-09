8日夕方、岐阜県本巣市の蠅帽子嶺付近で78歳の男性が遭難し、行方不明になっています。 【写真を見る】日帰り登山の78歳男性、下山予定時刻を過ぎても帰宅せず岐阜・本巣市 8日午後4時半ごろ、本巣市根尾大河原の蠅帽子嶺付近で、岐阜県本巣市に住む無職の78歳の男性が、下山予定時刻を過ぎても帰宅しないと家族から通報がありました。 男性は8日午前6時頃、家族に日帰り登山の日程で蠅帽子嶺に登山すると伝え、一人で外出し