「もう嫌だ、逃げ出したい……」誰でも、家族や仕事、学校で追い詰められ、苦しい時はある。そんなとき、本当に失踪してしまう人がいる。前編に続き、謎に包まれた失踪者たちの半生に迫る！前編記事『「新宿アルタ前で土下座させられて…」失踪した人は、どんな人生を送るのか？失踪者たちに聞く【壮絶な人生】』より続く。借金取りと半グレ組織から逃げるため失踪東京・世田谷区の出身で、大学職員の父をもつ野村翔吾さん（仮名