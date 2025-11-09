「心の終活」は必要不可欠60代に入り、周囲の同世代が退職や新たな人生の選択に踏み出すのを見るにつけ、私自身の「終活」についても考える時間が増えました。正直なところ、本格的な物の整理といった物質的な終活は、まだ手つかずです。根っからのズボラな性格ゆえ、物理的な整理整頓はなかなか難しそうです。趣味で集め続けた万年筆の整理は放置中で、部屋の奧へ奧へと放り込んだ、何を入れたのかわからない衣装ケースや段ボール