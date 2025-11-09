日本全体の「1.5倍の電力」を爆食い〈10年後には地球上の誰もが、いま最も影響力のある人よりも多くのことを達成できるようになるでしょう〉（2025年2月のブログ投稿より）AIの発達が、人類にバラ色の未来をもたらす……OpenAI創業者のサム・アルトマンは、おそらく宣伝もかねて、こんなことをしばしばネット上に書き込む。その一方で、彼が率いるOpenAI内部では、耳を疑うような計画が進行中だという。「われわれは2033年までに、