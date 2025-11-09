高松道に新IC「観音寺スマートIC」令和8年夏開通へ！ 物流＆防災に期待観音寺市とNEXCO西日本は2025年11月5日、E11 高松自動車道に新設する「観音寺スマートインターチェンジ（IC）」の開通見込みが「令和8年夏」になったと発表しました。観音寺市の中心市街地から最も近い出入り口 となり、物流の効率化や災害時のアクセスルート確保など、地域活性化の起爆剤として期待されています。『観音寺スマートインターチェンジ』の開