空気で膨らませた柔らかい剣で対戦する競技「スポーツチャンバラ」。去年、その世界大会で佐賀県の男子小学生が3位に輝きました。大人顔負けの強さの秘密とは。その素顔を取材しました。 佐賀県武雄市にある公民館で毎週、「スポーツチャンバラ」の練習が行われています。「スポーツチャンバラ」は、空気で膨らませた柔らかい剣を相手の体に当ててポイントを競う日本生まれの競技です。 真剣な面持ちで素