◆バスケットボール◇全国高校選手権静岡県予選▽女子準決勝市立沼津７９―３７藤枝順心（８日・静岡県武道館）女子準決勝と男子決勝リーグ第２戦の計４試合が行われた。女子は市立沼津が藤枝順心を７９―３７で破り、２年ぶり決勝進出。９日は１５年ぶりの全国高校選手権（ウィンター杯）出場切符を懸けて１０連覇を狙う浜松開誠館と対決する。２枠ある男子は浜松学院興誠が浜松開誠館を破り、全国出場に望みをつないだ。Ｖ